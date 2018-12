Les enfants d'une école de Sombreffe réveillés par Saint-Nicolas: "Je l’ai vu tout d’un coup"

Saint-Nicolas se prépare à vivre sa plus longue nuit de l'année. Il devrait passer demain chez tous les enfants. Il a pris un peu d'avance ce matin à l'école des Deux Châtaigniers à Sombreffe. Les enfants ont dormi sur place et ont été réveillés par le Grand Saint.

Il est 7 heures ce matin lorsque la silhouette du Grand Saint s’avance dans la cour de récréation. En silence, Saint-Nicolas s’est investi d’une mission particulière. "Faire lever les petits bouts et leur faire la surprise", explique-t-il.

Les enfants attendent ce moment depuis hier soir. Âgés entre 2 et 5 ans, ils sont 70 à loger à l’école, sur des lits de camp, ou des matelas pneumatiques. Pour certains, c’est la première nuit en dehors de la maison. "Je n’ai pas peur", nous confie l’un d’eux.

Et pour les plus grands, c’est une belle occasion de profiter d’un peu de répit. "Etre calme, manger posément, et passer une petite soirée", détaille une maman. "Moi je vais au restaurant, c’est la bonne occasion", ajoute une autre.

Après la soirée pyjama, on lit une dernière histoire aux enfants et on répète les formules d’usage. "Bonjour Saint-Nicolas", répètent les enfants en chœur… Tout comme la chanson traditionnelle: "Au Grand Saint-Nicolas patron des écoliers", entame un des enfants.





Après une bonne nuit, le grand moment arrive

Et à 9 heures, extinction des feux ! Quelques heures passent, le grand moment arrive enfin. "Coucou les petits", chuchote le Grand Saint en entrant dans la pièce. La trace de l’oreiller encore imprimée sur la joue, les enfants sont ravis: "Il donne des bonbons", sourit une petite fille.

Le réveil est difficile pour certains, alors Saint-Nicolas, patron des écoliers, fait son travail et va réveiller les enfants un à un, tout en douceur. "Je l’ai vu tout d’un coup", "Il m’a fait des guilis", racontent-ils.

Pour l’école, c’est une première. Et l’expérience est concluante. Le rendez-vous avec Saint-Nicolas est donc pris pour l’année prochaine.