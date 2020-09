Namur: les enfants malades du centre hospitalier peuvent désormais jardiner

Les enfants malades peuvent maintenant jardiner au centre hospitalier de Namur. Le service de pédiatrie a obtenu un budget supplémentaire pour installer un potager, des nichoirs à insectes et des tables de pique-nique. L'objectif est de sortir un peu du cadre de l’hôpital…

Hélène Kinet, institutrice au sein du service de pédiatrie explique comment l'hôpital se sert de cette espace: "On vient tous les jours avec les patients parce qu'il faut entretenir le potager. On vient cueillir les fruits, cueillir les légumes, retirer les mauvaises herbes, mais également faire profiter des patients de cette espace pour jouer et sortir un peu de l'hôpital."

Pour les petits patients, le temps passe plus vite jusqu’à l’heure des visites…