Les Fêtes de Wallonie auront bien lieu à Namur au mois de septembre

Les Fêtes de Wallonie auront bien lieu en septembre, a annoncé mercredi l'échevine des Fêtes de la Ville de Namur, Anne Barzin (MR), confirmant une information du journal L'Avenir. Un dispositif particulier sera toutefois de mise, en fonction des prochaines décisions du Codeco, notamment afin de limiter la foule et de permettre une bonne gestion des flux.

Un système de réservations et l'usage de bracelets sont à l'étude pour donner accès aux concerts, spectacles et animations, qui devraient être cantonnés à la place Saint-Aubain et à la place d'Armes.

Sauf changement au niveau fédéral, seuls les exploitants horeca locaux pourront déployer leurs terrasses. Les autres commerçants ne devraient pas pouvoir tenir un bar comme ils le font habituellement et les ambulants extérieurs ne devraient pas être acceptés. Toujours dans le but de garder le contrôle sur les flux, les traditionnels podiums disséminés aux quatre coins de la capitale wallonne ne devraient pas être autorisés. La programmation des concerts va également être adaptée. En outre, l'affiche devrait se concentrer sur les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, faisant l'impasse sur les artistes étrangers.