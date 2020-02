Les fraises de la Criée de Wépion déménagent: le personnel coûtait trop cher

La vente des fraises de la Criée de Wépion est délocalisée à Gerpinnes, près de Charleroi. C'est depuis cet endroit dorénavant que les fraises seront dispatchées dans les supermarchés de Wallonie. L'activité, qui se concentre sur 3 mois, coûtait trop cher en personnel pour la Criée. Cela ne change rien pour le consommateur : la qualité du produit et son origine restent les mêmes.

Les fraises de la Criée de Wépion sont cultivées dans un rayon de 40 kilomètres autour de Wépion, elles ne proviennent donc pas toutes de la terre wépionnaise mais sont toutes de la même variété. Pour les 9 producteurs qui passent par la Criée pour écouler leur production, il faudra juste qu'ils amènent leurs fraises à Gerpinnes et non plus à Wépion.

Pour eux, ce changement est positif. A Gerpinnes, un commercial professionnel s'occupera toute l'année de vendre leurs fraises et pas juste durant 3 mois. Le siège social de la Criée de Wépion reste à Wépion. Seule la commercialisation est délocalisée à Gerpinnes. "La logisitique là-bas va être beaucoup mieux gérée, les installations sont beaucoup mieux que celles qu'on avait à la Criée, les chambres froides sont plus efficaces, l'accès pour les camions est plus facile", justifie le producteur François Delarbre.