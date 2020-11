Les habitants de Biron s'opposent à un nouveau projet éolien: "C'est 3 fois la hauteur de la Collégiale de Ciney!"

Un promoteur veut installer cinq nouvelles éoliennes de 150m de haut à 400m des habitations à Biron, près de Ciney. Les riverains dénoncent un manque de vision globale dans une région déjà truffée d'installations du genre.

Dans des champs tout proches de Ciney, un nouveau projet éolien devrait voir le jour de part et d'autre d’un chemin. Une enquête publique s'est achevée hier, mais les riverains ne l'ont appris que vendredi par des toute-boîtes. Ils ont aussitôt réagi en affichant des panneaux dans le village. Le promoteur veut construire 5 éoliennes de 150m de haut.

"C’est trois fois la hauteur de la Collégiale de Ciney ! Il faut s’en rendre compte. Ce n’est pas simplement un petit mât qui tourne au vent comme un jouet d’enfant à la Côte. C’est une machine qui fait du bruit, qui a des effets stroboscopiques, qui a des effets sur la santé et on les place beaucoup trop près", dénonce Bruno Schmitz, initiateur du comité Biron-Monin.

Les premières maisons se trouveraient à 400m. La région compte déjà 94 éoliennes et une quinzaine de nouveaux projets sont en cours, soit une septantaine de mâts supplémentaires. Les habitants réclament un éolien réfléchi, raisonné et dénoncent un manque de vision globale. Ils font circuler une pétition qui a déjà récolté plus de 200 signatures.