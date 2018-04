Dinant: l'inauguration de la toute nouvelle Croisette tourne court à cause des intempéries (vidéo)

Les orages, les rafales de vent et les averses ont bouleversé l'inauguration de la nouvelle Croisette de Dinant. Une commerçante de la rue Sax a appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous, choquée par le triste spectacle. "L'inauguration de la Croisette de Dinant part en fiasco total!", nous a-t-elle confié, dépitée.



En effet, les festivités pour célébrer le renouveau de la Croisette, qui vient tout juste d'être rénovée, se sont terminées plus tôt que prévu. Le feu d'artifice a quant à lui été annulé. Du matériel de terrasse a été emporté, mais il n'y a pas de blessé.



La commerçante qui nous a contactés remet en cause les installations de la commune. "Un matériel soit disant qui résiste à des vents de 120km/h ne résiste même pas à la journée d’inauguration", s'insurge notre témoin. Cependant, un autre commerçant que nous avons contacté ne va pas dans le même sens. "Oui il y a eu deux parasols qui n'étaient pas repliés qui ont été emportés, mais c'est tout. Il n'y a pas tant de dégâts que ça. La preuve: tous les autres parasols ont tenu le coup", nous a-t-il expliqué.



De son côté, le bourgmestre de Dinant, Richard Fournaux, nous a confirmé que quelques parasols avaient été emportés. Ils seront remis et fixé, nous a-t-il assuré.



Les travaux avaient débuté en septembre 2015. L'ensemble des travaux a nécessité un financement de 4,3 millions d'euros par la Région Wallonne, le reste étant assumé par la commune de Dinant.