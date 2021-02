Les locataires d’Olivier sèment la TERREUR dans un quartier de Namur (vidéo)

A Namur, Olivier, un propriétaire, ne parvient pas à se débarrasser de locataires dérangeants. En discutant de la situation avec ses autres locataires, il se rend compte que ces personnes sèment la terreur dans le quartier. "On est même venu me menacer chez moi à plusieurs reprises. Personnellement, je me sens menacée", a confié une habitante du quartier.

Christelle, voisine du couple, affirme avoir vécu elle aussi un événement traumatisant. Des amis des locataires turbulents auraient tenté de rentrer chez elle par effraction. "Ils ont pris une bouteille qu’ils ont lancée dans le carreau. Ils ont essayé de forcer la porte. Mes enfants ont été traumatisés par l’histoire. Ils ont eu peur à cause des voisins, des bruits et des bagarres", a expliqué Christelle.



Équipé d’une caméra discrète, Images à l’appui est parti avec le propriétaire à la rencontre du couple. L’équipe a été accueillie par la femme du couple qui a reconnu avoir dépassé les limites. Elle s'est justifiée en accusant ses amis d’être à l’origine du chahut.





