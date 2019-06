Les policiers arrêtent un conducteur très agressif à Philippeville

Un automobiliste né en 1962 a été privé de liberté dans la nuit de vendredi à samedi. Il a été arrêté pour s'être montré agressif à l'égard des policiers qui le contrôlaient sur la N64 entre Couvin et Cul-des-Sarts (Philippeville), a indiqué le parquet de Namur.



Les policiers étaient présents sur les lieux pour une mission de sécurisation à la suite de dégâts provoqués par les intempéries. "Ils ont vu le véhicule s'approcher en zigzaguant et ont décidé de l'arrêter. Le conducteur est parti en vrille. Deux enfants âgés de 6 et 10 ans étaient dans le véhicule. L'un d'eux a dit que son père prenait les tournants bizarrement. Il a été extrêmement violent envers les policiers qui l'ont emmené au commissariat", a précisé le parquet de Namur.



Déjà condamné par le tribunal de police, le conducteur qui n'a pas voulu se soumettre au test d'alcoolémie et était en sursis. "Il a été arrêté pour non respect de ses conditions probatoires, rébellion, outrage envers les policiers et mise en danger de mineurs", a conclu le parquet de Namur.



L'automobiliste doit être entendu ce samedi matin.