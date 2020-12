Les trottinettes électriques sont de retour à Namur: elles avaient disparu après des problèmes de dégradation

Les trottinettes électriques font leur retour à Namur, après un an et demi d'absence. Une centaine sont en libre-service depuis la fin de matinée (ce lundi) dans la corbeille. C'est la firme Dott cette fois qui tente l'expérience. Lime et Circ avaient toutes 2 renoncées à donner suite à leur aventure dans la capitale wallonne.

Pour plusieurs raisons et notamment plusieurs faits de dégradations, cela n'avait pas fonctionné. L'infrastructure de la Ville n'était, de plus, pas jugée idéale pour la pratique de la trottinette : pavés, rues étroites. Mais, cela n'a pas empêché la firme Dott de venir à Namur.

Comme pour les 2 premiers opérateurs, Dott n'a pas signé de contrat avec la Ville, mais la firme franco-néerlandaise a par contre signé la charte qui avait été établie l'an dernier par les autorités communales et qui a pour but d'encadrer l'activité. La Ville a aussi prévu des aménagements pour améliorer la convivialité et le partage de l'espace public entre l'ensemble des usagers, comme des marquages au sol pour indiquer les endroits où laisser les trottinettes.

Pour les utiliser, suffit de télécharger l'application Dott. Prix : 1 euro le déverrouillage et 19 centimes la minute. Les trottinettes sont uniquement accessibles dans la corbeille pour le moment. Le souhait c'est d'étendre petit à petit la zone et le nombre de trottinettes en circulation.

