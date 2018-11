Les vols de câbles continuent: circulation interrompue entre Namur et Gembloux, trains en retard vers Bruxelles

Le trafic des trains est interrompu mardi matin entre Namur et Gembloux à la suite d'un vol de câbles à Rhisnes, sur la ligne 161, a indiqué peu avant 07h00 un porte-parole d'Infrabel. La police est sur place. Certains trains sont déviés par la dorsale wallonne, principalement les IC vers Bruxelles et Luxembourg. Un vol de câbles a été découvert mardi matin à Rhisnes, entre Namur et Gembloux. Infrabel a d'abord cru a un dérangement d'aiguillage mais des câbles ont en réalité été sectionnés. La circulation des trains est dès lors interrompue entre Namur et Gembloux. Certains trains, dont les IC vers Bruxelles et Luxembourg, sont déviés via la dorsale wallonne (Jemeppe-sur-Sambre). Mais de nombreux autres sont supprimés ou limités à Namur. Le problème risque de persister durant toute l'heure de pointe matinale. Il est conseillé aux voyageurs de se renseigner sur les différents planificateurs de voyage en ligne. On espérait la fin de ce type de vols avec l'arrestation récente d'une bande à Liège mais il semble qu'il faudra encore interpeller d'autres personnes.