Liam, 6 ans, se fait voler ses appareils auditifs à la piscine de Jambes: "Sans eux, il ne peut rien entendre"

Alors que le petit garçon nageait avec sa maman dans la piscine de Jambes samedi matin, leurs affaires ont été dérobées.

Ce samedi, le petit Liam, 6 ans, et sa maman, Céline, ont été victime d'un vol ignoble à la piscine de Jambes : toutes leurs affaires ont été subtilisées dans leur casier pendant qu'ils nageaient, raconte Sud Presse.

La maman ne s'est pas aperçue immédiatement que son bracelet avec la clé du casier n'était plus accroché à son poignet. Lorsqu'elle s'en est aperçue, elle s'est immédiatement rendue à son casier mais il était vide et personne n'avait ramené leurs affaires à l'accueil.

Dans le sac de spot noir, il y avait leurs vêtements, mais aussi ses lunettes, son portefeuille, son GSM, et… les appareils auditifs de Liam.

"Notre fils est sourd de naissance et sans ses appareils, il ne peut plus rien entendre, écrit le papa, Michaël Detilleux, dans un appel lancé sur Facebook. Alors, si les vêtements te conviennent, garde-les. Mais les appareils, tu ne pourras rien en faire ! Liam a subi 2 opérations pour se faire placer 2 implants cochléaires qui ne fonctionnent qu'avec les 2 processeurs que tu lui as dérobés. Donc, si tu as un peu de coeur, dépose-les à un endroit où quelqu'un d'honnête puisse les retrouver et nous les rendre."

La publication a déjà été partagée plus de 23.000 fois, mais sans succès pour le moment. Une plainte a également été déposée à la police de Namur.