Linda reconnue coupable du meurtre de son mari à Sorinnes en mai 2019

La cour d'assises de Namur a jugé vendredi Linda Weber coupable du meurtre de son mari Richard Piron, commis le 1er mai 2019 dans leur domicile de la rue Taravisée à Sorinnes (Dinant).



Dans sa décision, le tribunal se base sur les aveux de l'accusée, qui a reconnu avoir tiré à six reprises sur son mari puis avoir rechargé et tiré à nouveau, "pour voir si il était bien mort". Les constatations des enquêteurs et des légistes sont mises en avant tout comme les traces de poudre retrouvées sur les mains et les habits de Linda Weber. La région visée par les nombreux tirs, soit le thorax de la victime, est également évoquée dans l'arrêt. La cause d'excuse de provocation n'a pas été retenue, les violences commises par Linda Weber étant, selon la cour, disproportionnées par rapport à celles qu'elle avait subies. L'accusation et la défense vont désormais plaider sur la peine à infliger à Linda Weber, les jurés entreront alors à nouveau en délibération.