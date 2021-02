Linda reconnue coupable du meurtre de son mari à Sorinnes en mai 2019

Les avocats de Linda Weber, reconnue coupable vendredi du meurtre de son mari Richard Piron commis à Dinant le 1er mai 2019, ont plaidé devant la cour d'assises une peine de 5 ans d'emprisonnement, assortie d'un sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée, "afin que l'accusée ne retourne pas en prison".



"Nous vous demandons de ne pas la renvoyer derrière les barreaux et de ne pas tenir compte dans votre décision d'une éventuelle libération conditionnelle au tiers de la peine", a plaidé Me Bernès. "Ceci, afin de lui permettre de poursuivre son travail de reconstruction. Le risque de récidive dans son chef est inexistant et elle a intégré le fait que l'on ne pouvait pas tuer, elle est consciente qu'elle a commis l'irréparable, elle y réfléchit depuis deux ans", a souligné l'avocat de Mme Weber. Le conseil de l'accusée rappelle que celle-ci a déjà effectué six mois de prison avant d'être libérée sous bracelet électronique. Elle est libre sous condition depuis plus d'un an. "Elle a depuis lors entamé un important travail avec une criminologue, une psychologue et avec le service d'aide aux justiciables. Ils croient en elle et la voient une fois par semaine. Si vous la renvoyez en prison, ce travail sera mis par terre." "Il ne faudrait pas rajouter de la peine à la peine car il y en a déjà eu beaucoup dans la vie de Linda Weber", a enchaîné Me Gruslin. "Nous avons ici affaire à un crime contextuel et elle ne présente aucun danger pour personne. Une peine de prison serait inutile et injuste. Ses regrets et sa souffrance sont sincères." Condamner Linda Weber "à une peine sans prison ferme ne serait pas remettre en cause la valeur de la vie de Richard Piron", a estimé l'avocat. "Une peine sans prison ferme, cela ne choquera personne. Elle veut désormais se pencher sur la construction de sa famille et de son petit-fils et sur sa reconstruction à elle. Elle a déjà tiré les leçons de son acte. Sa vraie sanction, c'est la peine de sa famille, la mort de son seul amour et la fin de son monde." Evoquant son petit-fils, son "rayon de soleil", l'accusée a pris la parole avant que le jury entre en délibération. "Ne reprenez pas une mamy à un enfant de 8 ans, il a tant besoin de moi", a-t-elle demandé.