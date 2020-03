Louise, la fille de Bernard, a mis fin à ses jours à cause du harcèlement: le papa sensibilise les jeunes dans les écoles (vidéo)

C'est un père meurtri qui est venu témoigner à Andenne devant une classe de 1ère secondaire. Sa fille Louise s'est pendue à la balançoire du jardin en septembre 2014. Elle ne supportait plus le harcèlement dont elle était victime sur les réseaux sociaux.

"Le but, c’est simplement de me présenter en tant que personne et qu’il voit que ça arrive réellement dans la vie, qu’il y a une souffrance derrière, confie Bernard Altenhoven, père de Louise. Il n’y a pas que le décès de l’enfant, il y a les parents, les cousins, les amis… Cela impacte beaucoup plus de personnes que celle qui est harcelée. C’est un vrai tsunami."

Louise avait 16 ans. Son père va de temps en temps témoigner dans les écoles, quand il le sent dit-il car la charge émotionnelle reste très forte.