Malgré le contournement de Couvin inauguré il y a un an, 20 à 30% des camions passent encore par le centre

Il y a encore trop de camions dans le centre-ville de Couvin. Hier, durant toute la journée, des habitants de la commune de Bruly ont installé leur tables et leur chaises pour compter les poids lourds qui empruntent encore la nationale 5, malgré l'inauguration du contournement de Couvin, il y a bientôt un an.



"On a construit une magnifique autoroute, un bel ouvrage qui a coûté 170 millions et nous constatons encore qu’une grosse partie des véhicules continuent d’emprunter l’ancien tracé. Ce qui nous paraît une aberration puisque cette route n’est pas du tout adapté pour un trafic d’engin de plus de 40 tonnes", explique Joël Horbette, un membre du Comité pour le Contournement par l'Est.



Visiblement, les GPS n'ont pas encore intégré le nouveau parcours... Et 20 à 30% des camions passent encore par le centre. Les habitants demandent aux autorités locales d'interdire purement et simplement leur passage, car celui-ci n'est pour l'instant que déconseillé.