Le marché de Noël de Maredsous ouvre ses portes malgré le Covid: quelles règles de sécurité?

Le marché de Noël de Maredsous commence ce soir. Il accueille chaque année 100.000 visiteurs. Comment les organisateurs s'apprêtent-ils à les accueillir ?

Quarante-huit heures après le Comité de concertation, la soixantaine d'échoppes du premier marché de Noël wallon se prépare. Les premiers participants sont attendus vers 18h. Toutes et tous devront présenter un Covid Safe Ticket dès l'entrée, mais aussi porter le masque. "C'est une obligation en effet, explique Bernard Torlet, organisateur. Depuis mercredi, nous avons appris qu'il était nécessaire et obligatoire de porter le masque. Donc à Maredsous, dès qu'on passe la grille du marché de Noël, on porte le masque sur l'ensemble du lieu. Particularité malgré tout, lorsqu'il s'agira de déguster une tartiflette ou un vin chaud, on se pose la question de savoir: faut-il rester debout ou assis ? On attend encore les dernières décisions avec les autorités communales. J'attends vraiment la réponse à l'instant."

Il reste de nombreuses incertitudes. "Tout dépend bien sûr de l'évolution de la pandémie, de la saturation des hôpitaux parce que c'est la sécurité qui est importante. On croise les doigts pour pouvoir tenir jusqu'au 26 décembre pour permettre à tous les exposants de pouvoir vendre leurs produits. Certains attendent ça depuis deux ans et donc il est nécessaire de pouvoir profiter de l'ensemble du marché jusqu'au 26 décembre. Tout dépend bien sûr de la pandémie."

L'organisateur a un conseil pour les participants, l'autodiscipline. "C'est d'abord chacun qui doit faire attention. Pour venir à Maredsous, avoir le CST, c'est indispensable, obligatoire, et bien sûr porter le masque lors de l'ensemble du marché. Il n'est pas possible d'avoir quelqu'un à côté de chaque visiteur donc chacun doit être attentif. Soyons prudents."