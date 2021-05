Maxime Prévot photographié sans masque et sans respect de la distanciation à Namur: son porte-parole explique

Une photo prise ce samedi à Namur a brièvement circulé sur Facebook avant d'être supprimée par son auteur. Plusieurs témoins ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous après avoir vu l'image. On y voit un groupe de dix personnes, chacune un verre à la main, sans respecter les règles de port du masque ou de distanciation d'1,5 mètre. Parmi les participants, il y a Maxime Prévot, bourgmestre de Namur et président du cdH.

Un exemple affligeant

"Je découvre cette photo qui m'interpelle, et pas que moi. Maxime Prévot, bourgmestre, qui fait la fête pour l'inauguration du téléphérique sans distanciation et sans masque. Un exemple affligeant pour moi", nous écrit Grégory. "Alors que l'on demande au citoyen de respecter les règles de distance, le bourgmestre de Namur s'affiche sans masque et avec des personnes groupées sur une photo lors de l'inauguration du téléphérique de Namur. Le politique fait-il ce qu'il veut?", nous envoie Nicolas.

Les règles covid ont été respectées, sauf à un moment

Alors, le politique fait-il ce qu'il veut, comme s'interroge notre témoin? Nous avons contacté le porte-parole de Maxime Prévot pour vérifier si la photo est bien réelle et pourquoi le président du cdH s'est affiché sans masque et sans respect de la distanciation sociale. "Vous avez le scoop de l'année", répond ironiquement Alain Raviart. Il explique ensuite la situation. "C'était pour l'inauguration du téléphérique de Namur. Les règles covid ont été respectées, sauf à un moment où il enlève son masque juste pour boire un verre avec les ouvriers français qui ont construit le téléphérique. Puis il le remet immédiatement. Tout a été respecté, y compris la règle du groupe de 50", affirme Alain Raviart.

Et comment le cliché s'est-il retrouvé sur Facebook avant d'être supprimé? Le porte-parole n'a pas pu nous donner de précision à ce sujet.

Profitons-en pour rappeler les règles sanitaires en vigueur

Dans sa réponse, le porte-parole de Maxime Prévot fait référence à la "règle du groupe de 50". Cette règle s'applique en réalité aux secteurs du sport et de la culture. Ils peuvent organiser des événements ou spectacles en respectant plusieurs mesures: Maximum 50 personnes présentes. Les participants doivent être assis. Uniquement en extérieur.

en respectant plusieurs mesures: Vous pouvez vous rassembler à l'extérieur à 10 personnes maximum en gardant une distance de 1,5 mètre. Les enfants jusqu'à 12 ans ne comptent pas.

à 10 personnes maximum en gardant une distance de 1,5 mètre. Les enfants jusqu'à 12 ans ne comptent pas. Les terrasses des cafés et restaurants sont ouvertes depuis ce samedi de 8h du matin à 22h: Vous pouvez vous asseoir à une table avec 3 autres personnes (4 au total) maximum. Ou avec les gens avec qui vous vivez. Vous devez rester assis à la table. Vous ne devez pas porter de masque buccal. Vous avez besoin de quitter la table pour aller aux toilettes ou pour payer? Vous devez porter un masque buccal.

sont ouvertes depuis ce samedi de 8h du matin à 22h:

Vous retrouvez la liste des mesures en vigueur sur www.info-coronavirus.be