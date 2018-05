Mazy: une trentenaire grièvement blessée dans un accident de moto

Une femme de 38 ans a été grièvement blessée dimanche après-midi dans un accident de la route à Mazy dans l'entité de Gembloux. Elle dépassait une file de voiture avec sa moto et a percuté une auto qui venait dans l'autre sens.

Une femme âgée de 38 ans a été grièvement blessée dans un accident impliquant une voiture et une moto survenu dimanche après-midi à Mazy (Gembloux), a indiqué le parquet de Namur. Sur sa moto, la jeune femme dépassait une file de voitures par la gauche à Mazy lorsqu'un véhicule a tourné à gauche, entraînant l'accident. Le conducteur de la voiture s'en sort bien, précise le parquet de Namur. En revanche, la conductrice de la moto a été grièvement blessée et transportée vers l'hôpital. Un expert a été mandaté par le parquet afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident et la responsabilité de chacun.