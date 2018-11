Mettet: des déchets balancés dans une carrière par les services communaux pendant de nombreuses années

Le bourgmestre de Mettet nous a emmenés ce matin dans une ancienne carrière. On y découvre des déchets de travaux publics. Ils ont été déversés par des ouvriers communaux. "Est-ce qu'on pouvait vraiment? Je ne crois pas qu'on avait d'autorisation", admet un ouvrier. Il hausse les épaules et esquisse un sourire aux lèvres qui manifeste un certain malaise.

Le bourgmestre affirme avoir découvert les déchets. Il n'avait connaissance que de dépôts de terre du service des travaux, assure-t-il. "Mais déposer des terres est aussi illégale", lui objecte-t-on. Le maïeur soupire et répond que le "décret sol, celui qui le comprend, il faudra qu'il vienne me l'expliquer".

Dans un récent rapport, la directrice générale de la commune s'inquiétait. "Suspicion de dépôt clandestin", mentionnait-elle, pointant du doigt des particuliers et le service des travaux de la commune. Les déchets se seraient accumulés durant plus de 20 ans.

La carrière est située à 500 mètres environ d'une station de captage d'eau très importante en Wallonie. Il y a un risque qu'une nappe phréatique soit atteinte

Selon la directrice générale, des membres du collège communal avaient connaissance de la situation. Elle en a informé la justice et des analyse du sol vont être réalisées.