Meurtre d'un homme en pleine rue à Flawinne: plusieurs suspects arrêtés

Trois jours après la fusillade qui a coûté la vie à un homme né en 1972 à Flawinne, plusieurs suspects ont été arrêtés par la police. Mardi déjà, le parquet privilégiait la piste du règlement de comptes.

Selon nos informations, plusieurs membres d'une même famille (3 ou 4 personnes) ont été arrêtées dans le cade de l’enquête sur le meurtre de Flawinne. Des suspects qui proviennent du milieu des gens du voyage. Le mobile serait un règlement de comptes lié à une rivalité familiale exacerbée. Il s’agit d’une enquête pour assassinat et tentative d’assassinat (ce qui signifie qu’il y a préméditation, ndlr). En effet, l’auteur est soupçonné de s’être rendu sur place avec la volonté de tuer la victime.





Les circonstances exactes de la fusillades doivent encore être déterminées

L'homme abattu, un ferrailleur, avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour menaces, coups et détention d'armes. Selon plusieurs témoins, il était lui-même menacé et restait terré chez lui. Le déroulement de la fusillade qui a eu lieu dimanche vers 21h00 reste flou pour l'heure. Plusieurs véhicules suspects auraient été signalés à proximité de l'habitation du couple. Cependant, seul un individu aurait tiré en direction de la victime et de sa compagne, lorsque ceux-ci sont sortis de chez eux avec leur chien.