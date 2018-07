Un automobiliste circulant sur la N633 a perdu le contrôle de son véhicule, vendredi en début de soirée et a violemment heurté un arbre à hauteur de Modave, en province de Liège. Agé de 30 ans et originaire de Havelange (province de Namur), il est décédé. La zone de secours Hemeco a été appelée sur les lieux aux environs de 20h00. Le conducteur a été retrouvé inconscient et coincé dans son véhicule fortement endommagé. Il est décédé des suites de ses blessures.