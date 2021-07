Mouvement de solidarité face aux inondations à Dinant: "Tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide"

Un peu partout en Wallonie, des messages d'entraide affluent sur les réseaux sociaux. Les Wallons se mobilisent un peu partout pour barricader les maisons et sauver ce qui peut encore l'être. C'est le cas notamment à Dinant où les habitants se montrent solidaires.

Plusieurs centaines de personnes sont touchées par les inondations dans le centre-ville de Dinant. Tous les services de secours sont mobilisés : pompiers police et services communaux.

"Je suis descendue pour aller à la cave mais j'ai plus su passer : il y avait déjà de l'eau aux marches, tout est inondé. Les caves sont inaccessibles, les jardins pareil. Il me reste à peu près trois marches avant que ça n'arrive dans le salon", raconte une Dinantaise.

"Tout a dû être surélevé au premier étage. Mais il y en a beaucoup qui ont perdu presque tout", se désole une autre riveraine.

"Pour le moment, c'est essentiellement évacuer les personnes qui sont dans les situations les plus problématiques : 50 centimètres ou un mètre d'eau au niveau du rez-de-chaussée, explique le bourgmestre de Dinant, Axel Tixhon. Bon les caves inondées, on ne les compte plus, mais c'est les rez-de-chaussée inondés qui sont évidemment les plus embêtants."

Une trentaine de riverains ont été évacués et la plupart ont trouvé refuge dans leur famille ou chez des amis. D'autres habitants ont décidé de rester malgré tout. La solidarité se met en place pour barricader les entrées des maisons.

"Tout le monde s'entraide"

"Oui, ça a toujours été ici, c'est très important, tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide", confie une riveraine.

"On est en train de faire un barrage pour éviter que l'eau ne rentre dans l'abbaye de Leffe. Donc voilà, on a pas mal de boulot. On essaye, on fait ce qu'on peut et les images parlent d'elles-mêmes de toute façon. Donc voilà on essaye de s'entraider comme on peut et puis c'est tout", confie un Dinantais solidaire.

Pour évacuer des animaux ou pour pour des fournitures essentielles aussi : "Je suis venu donner un petit coup de main aux Leftis (habitants de Leffe) qui en avaient besoin. J'ai repris des packs d'eau parce que forcément, l'eau potable, dans ces cas-là, c'est pas top", dit encore un riverain solidaire.

Les voisins s'encouragent et scrutent maintenant le niveau de l'eau depuis le pas de leur porte.

