241 lapins et cobayes saisis dans la région namuroise: infestés de parasites, ils étaient détenus dans un élevage illégal

L'association Animaux en Péril a été sollicitée jeudi pour la prise en charge de 213 lapins et 28 cobayes dans la région namuroise, annonce-t-elle dimanche par voie de communiqué. Pour accueillir une telle quantité d'animaux, de nombreux refuges ont prêté main-forte : Au Bonheur Animal, Help Animals, Le Rêve d'Aby, The Lucky Stars, Silence Animal, Tabula Rasa, La Vallée des Animaux, EquiRêve, Animal sans Toit et Het Konijnenhof.

Les animaux étaient détenus dans un élevage illégal et destinés à la vente, précise Animaux en Péril, sans divulguer le lieu exact de la saisie. Dès leur arrivée dans les refuges, les animaux ont été examinés par les vétérinaires. Les lapins et cobayes sont infestés de parasites internes, ont les griffes très longues et souffrent de déshydratation. Un traitement sera mis en place rapidement. Un dossier a été ouvert au parquet et un procès-verbal pour maltraitance a été dressé.