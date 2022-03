Namur: à peine sorti de prison, sous alcool et cocaïne, il tabasse sa compagne enceinte à coups d’attelle

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé une peine de 2 ans de prison assortie d'un sursis probatoire de 5 ans pour la moitié de la peine et une amende de 200 euros à l'encontre d'un prévenu qui devait répondre de coups et blessures sur sa conjointe et de rébellion. Né en 1993, le Namurois est sorti de prison après 8 ans en juin 2021. Le 26 septembre dernier, il a donné des coups à sa compagne enceinte de 38 semaines, la frappant à plusieurs reprises avec une attelle. Il reconnaît ces faits tout comme avoir donné des coups à son beau-frère, le tout sous l'emprise de l'alcool et de la cocaïne. À l'arrivée de la police, il s'est rebellé, claquant la porte au visage des forces de l'ordre et tentant de donner un coup de poing à un agent avant d'être maîtrisé.