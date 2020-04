Namur: deux voleurs cambriolent une péniche, l'un d'eux saute dans la Meuse pour s'enfuir

Deux hommes qui avaient commis un vol sur une péniche ont été interpellés samedi à Namur, indique le parquet namurois. L'un d'eux a sauté dans la Meuse pour tenter de fuir.

Les faits se sont produits a proximité du Parlement wallon. Les individus sont montés à bord de la péniche d'un particulier et ont dérobé une vingtaine de bouteilles d'alcool, des bijoux et des montres. Lorsque la police est intervenue, l'un d'eux s'est légèrement rebellé, tandis que l'autre a sauté dans l'eau. Ce dernier a finalement été repêché une vingtaine de minutes plus tard.

Les auditions sont prévues dimanche. Un procès verbal relatif à l'arrêté royal Covid-19 sera aussi rédigé pour déplacement illicite, a précisé le parquet.