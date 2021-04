Namur: il écope d'une peine de 5 ans de prison avec sursis pour viols et attentats à la pudeur sur son fils adoptif

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé jeudi une peine de 5 ans de prison assortie d'un sursis probatoire de 5 ans à l'encontre d'un prévenu poursuivi pour attentats à la pudeur et viols sur un mineur, son fils adoptif. Le dépassement du délai raisonnable a été constaté par le tribunal.

Les faits ont eu lieu entre 2000 et 2007 en région namuroise. Durant cette période, alors que l'enfant avait moins de 10 ans lors des premières scènes, le prévenu aurait commis des attentats à la pudeur et des viols sur son fils adoptif. Si la victime avait déjà évoqué les attouchements alors qu'elle était encore mineure, c'est lors de sa majorité qu'elle a porté plainte contre son père adoptif et dénoncé les viols. La victime est depuis lors incontinente et se trouve en état de détresse psychologique. Au civil, son avocat obtient une somme de 5.000 euros à titre provisionnel et la désignation d'un expert qui sera chargé d'objectiver le dommage réel, une incapacité à plus de 50% n'étant pas à exclure.