Namur: il se fait passer pour un policier et réclame des perceptions immédiates

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé ce vendredi une peine de 18 mois de prison et de 50 euros d'amende à l'encontre d'un prévenu qui s'était fait passer pour un faux policier. Son complice devra s'acquitter d'une peine de travail de 120 heures et obtient une mesure de sursis d'un an pour une amende de 50 euros.

Les 1er et 2 mars 2017, deux personnes se sont présentées comme étant agents de police et ont délivré de fausses perceptions immédiates de 150 et 200 euros lors de faux contrôles. Une tentative d'extorsion de 150 euros a également eu lieu. Âgés d'une vingtaine d'années, les deux complices avaient emprunté le pull et le carnet de perception du père de l'un d'eux qui était, lui, bien policier. Des témoins et des caméras de surveillance ont mis au jour leur manège.