Namur: la Ville n'utilise plus d'eau potable pour arroser ses fleurs et plantes

La Ville de Namur n'utilise plus d'eau potable pour l'arrosage public depuis le 1er août, a indiqué lundi l'échevine de la Transition éccologique, Charlotte Mouget. Du nouveau matériel a été acheté afin de pomper l'eau exclusivement dans la Meuse et la Sambre.





Des centaines de fleurs et plantes à arroser en été



Le service Nature et Espaces Verts de la Ville effectue deux fleurissements par an: un pour l'été et un pour l'hiver. Ceux-ci sont composés de 1.142 pots et vasques, 280 suspensions et jardinières et 25 parterres fleuris allant de 6 à 40 mètres carrés.



Le fleurissement d'été, soumis aux aléas climatiques, doit être arrosé pour survivre. L'arrosage se fait du 15 juin au 15 septembre.





Jusqu'à 13.000 litres d'eau pourront être pompés par jour



Jusqu'il y a peu, seule une partie des véhicules destinés à l'arrosage était équipée de dispositifs permettant de pomper de l'eau dans la Meuse et la Sambre. Désormais, c'est l'ensemble de la flotte qui l'est.



Au total, les pompes peuvent tirer jusqu'à 10.000 litres d'eau par jour. Ce nombre sera prochainement porté à 13.000 litres, quand un nouveau véhicule sera équipé d'une cuve de 3.000 litres.