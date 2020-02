Namur meilleure destination touristique que Paris et Rome: la capitale wallonne se classe 7ème parmi les villes européennes

La Ville de Namur se classe 7ème au concours des meilleures destinations touristiques européennes. Elle a récolté plus de 30.000 votes, dont 71 % ont été émis de l'étranger, un des plus haut taux de cette édition.

Namur est décrite comme une ville attachante incroyablement charmante avec le surréalisme belge de Bruxelles et le romantisme de Budapest ou Bruges. Le site European Best Destination la considère aussi comme probablement la plus intéressante destination en Belgique.

Un vrai boost pour la fréquentation touristique

Ce résultat devrait permettre d'augmenter la fréquentation touristique de la capitale wallonne dans les prochains mois. L'an dernier, Dinant avait terminé à la 11ème place et son nombre de visiteurs a augmenté de près de 30 %. Namur continuera à être promotionnée sur le site du concours et via ses différents canaux de communication tout au long de l'année.

C'est la ville de Colmar en France qui se hisse à la tête du podium avec près de 180.000 votes, devant Athènes et Tbilissi en Géorgie. Namur devance notamment Paris et Rome. C'est la première destination pour les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Autriche.

Le concours "European Best Destination" est organisé par la société du même nom, basée à Bruxelles. C'est l'un des plus prestigieux du continent.

Amélie Lefebvre, directrice de l'office du tourisme de Namur se félicite de la lumière apportée par cette récompense : "Le concours va mettre sur la table 7 millions d'euros pour les 15 premières destinations. C'est un beau budget, on va avoir de la visibilité dans des magazines un peu partout dans le monde. Namur vaut vraiment la peine d'être visitée".