Namur: quatre monuments aux morts dégradés par des Gilets jaunes

Quatre monuments aux morts de Namur ont été dégradés dans la nuit de lundi à mardi par des "Gilets jaunes et autres militants révolutionnaires", indique le bourgmestre local Maxime Prévot.





"Guerre à la guerre" et "Mort aux industries", peut-on lire sur les différents monuments ce 11 novembre, jour de l'Armistice. Des tags représentent également le A cerclé des anarchistes ainsi que le symbole "Peace and love". "Salir ainsi la mémoire des anciens combattants et de tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour nos libertés, ça me heurte profondément", a réagi Maxime Prévot. "Les Gilets jaunes n'avaient déjà pas beaucoup de crédit avant cela, ils ont définitivement perdu le peu qu'il leur restait. Et leur honneur aussi." "Je vais évaluer la possibilité d'un dépôt de plainte et de leur facturer le coût de restauration", a-t-il conclu.