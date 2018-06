Namur: un adolescent décède à l'école alors qu'il jouait au football

Un jeune adolescent de 13 ans a perdu la vie des suites d'un malaise vendredi après-midi alors qu'il était dans son école de Jambes (Namur), ont indiqué le bourgmestre et la police de Namur, confirmant une information de Sudpresse. Des équipes psychosociales sont mobilisées pour soutenir les élèves et les enseignants.



D'après le quotidien, l'adolescent est décédé d'une crise cardiaque alors qu'il était occupé à jouer au football dans la cour de récréation durant le temps de midi. L'intervention des services de secours n'a pas permis de lui sauver la vie.



Les faits se sont déroulés au sein de l'établissement scolaire Saint-Joseph de Jambes pour lequel la Ville a mobilisé une série d'équipes psychosociales, dont le Service d'Intervention psychosocial d'urgence de la Croix-Rouge et les équipes mobiles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce type de renfort est généralement sollicité lorsque les moyens, dont dispose la police ne sont pas assez suffisants pour intervenir auprès des "victimes", en l'occurrence dans ce cas, des témoins choqués de l'incident. L'encadrement par la Fédération Wallonie-Bruxelles est prévu jusqu'à lundi.