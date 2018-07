Namur: un motard décède percuté par une voiture

Un motard a perdu la vie à la suite d'une collision avec une voiture vendredi vers 20h45 à Namur, indique le parquet de Namur samedi. L'accident s'est produit au carrefour entre la rue Simonis et la rue du Belvédère. Le motard, né en 1975, remontait la rue du Bélvédère et l'automobiliste n'a pas respecté le cédez-le-passage en haut de la rue Simonis. La collision n'a pas pu être évitée et le conducteur de la moto est décédé à son arrivée au Centre hospitalier régional de Namur. La vitesse du motard n'est pas en cause et la conductrice, née en 1969, n'était pas sous influence, précise le parquet.