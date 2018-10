Namur: vague de cambriolages dans une seule rue… à coups de pavés !

Depuis un mois, la rue des Carmes, dans l'hyper-centre commercial de Namur, est le théâtre de cambriolages de nuit particulièrement bruyants et dévastateurs pour les commerçants.

Des vols dans des commerces sont commis entre 23h et 6h du matin avec un modus-operandi très particulier. "Les auteurs prennent un pavé ou un objet très lourd, le précipitent à plusieurs reprises dans la vitrine, et puis une fois qu'ils l'ont brisée, ils s'introduisent dans le commerce et font main basse sur ce qu'ils ont repéré", détaille Manu Leleux, directeur des opérations à la zone de police de Namur-Capitale au micro de Pol Loncin.



En tout, 5 faits ont été répertoriés, dont 3 vols avec effraction et 2 tentatives ou dégradations. Selon la police, il s'agit probablement d'un petit groupe de 2 ou 3 voleurs. Une enquête est en cours.



En attendant, pour répondre à la crainte des commerçants, la police va effectuer "des contrôles dans les créneaux horaires qui sont suspects". De plus, "dans cette partie-là de la ville, nous avons installé des nouvelles caméras qui vont bientôt être branchées sur notre réseau. C'est déjà un élément dissuasif", estime M. Leleux, qui espère également que les images de ces caméras pourront servir à identifier plus vite les voleurs.