Namur: viols, coups et harcèlement sur la mère de ses enfants dans un contexte d'alcoolisme et de jalousie maladive

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé lundi une peine de prison de 3 ans assortie d'un sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée à l'encontre d'un homme qui devait répondre de préventions de coups et blessures volontaires, de viols, d'attentats à la pudeur et de harcèlement téléphonique sur son ancienne compagne et de coups simples sur son fils. Le prévenu avait fait opposition le 31 janvier à une condamnation de 4 ans de prison prononcée par défaut en juillet 2021.

Me Eerdekens, conseil du prévenu, avait plaidé fin janvier une peine assortie d'un sursis probatoire pour son client. "Les faits s'inscrivent dans le contexte d'une relation toxique où les deux protagonistes consommaient de l'alcool tous les deux et se donnaient des coups réciproques."

"Le couple s'est formé en 2004, 3 enfants sont nés de cette union. Dès le début, les coups, les disputes, l'alcool et la jalousie maladive ont fait entrer la violence dans le quotidien de la victime. Elle était étranglée, tirée par les cheveux, frappée, même pendant sa grossesse. Elle était amoureuse et sous l'emprise de son compagnon", avait souligné le parquet de Namur.

Il avait réclamé une peine de 4 ans de prison assortie d'un sursis probatoire incluant un suivi psychologique afin d'encadrer les problèmes du prévenu en matière de violence et de consommation d'alcool.