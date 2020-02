Une navette destinée aux travailleurs du zoning de Naninne pour palier au manque de transports en commun

Avec de la place pour 8 personnes et à 3 euros le trajet, une navette relie la gare de Namur au zoning de Naninne. Parfait pour les employés des différentes usines. De quoi pallier le manque criant de transports en commun, le matin et le soir mais pas seulement. "La journée, elle sera destinée à des services mutualisés pour les travailleurs, expose Fabian Goethals, collaborateur chez Greenpig. Ils vont pouvoir commander des sandwiches, des commandes de fruits, des paniers gourmands. On a différents fournisseurs avec qui on a collaboré".

Pour bénéficier de ce service, les entreprises doivent au préalable souscrire à un abonnement sur l'application Mobi-N4, développée par l'agence de communication, Greenpig. Le travailleur pourra ensuite réserver une place dans la navette qui circulera chaque matin et en fin de journée. Les réservations peuvent se faire dès aujourd'hui.