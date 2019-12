Nicole, 73 ans, s'est perdue durant quatre jours en rentrant des courses à Dinant: voici comment elle a survécu

Nicole Pinon, une dame de 73 ans, et son chien ont été retrouvés mercredi soir en vie, quatre jours après leur disparition survenue le 30 novembre dernier après avoir effectué des courses à Dinant, a indiqué le parquet de Namur.

La dame a été retrouvée saine et sauve grâce à un joggeur qui passait par le chemin où elle s'était égarée, le long de la N97. "Elle se trouvait néanmoins en état d'hypothermie au moment où elle a été retrouvée, dans un chemin en contre-bas d'une grand-route à Ciney. C'est un petit miracle", a expliqué le parquet de Namur.

"Sa température n'était plus qu'à 24 degrés. Elle est restée bloquée dans sa voiture durant quatre jours et quatre nuits. Elle est consciente et reste aux soins intensifs jusqu'à nouvel ordre", a indiqué l'un de ses fils sur Facebook.

Elle a survécu grâce à ses courses

Selon le journal l'Avenir qui a pu joindre son fils, Nicole Pinon, qui n'avait pas son gsm et qui était dans l'impossibilité de faire demi-tour, a survécu grâce aux courses qu'elle avait effectuées quelques heures plus tôt.

Elle se serait égarée alors qu'elle circulait sur la N97, route empruntée en raison de déviations mises en place dans le cadre des travaux liés à la traversée de Sorinnes. "En raison du brouillard, et comme la nuit commençait à tomber, elle a sans doute confondu une sortie d'autoroute avec un chemin de terre".