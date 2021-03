Nouveau bâtiment de la Faculté des Sciences de l'Université de Namur: "On voit déjà une amélioration de la qualité du travail des étudiants"

La nouvelle structure de 10.000m², accessible depuis le mois de septembre, se compose de bureaux, salles et laboratoires modulables, modernes et bien équipés. Lorsque le contexte le permettra, le bâtiment pourra accueillir jusqu'à 1.500 étudiants.

Située à l'angle de la rue Grafé et de la rue de Bruxelles, la faculté pour les étudiants en sciences de l'Université de Namur a bien changé. Démoli en 2006 suite à des problèmes de stabilité, puis reconstruit en 2014, le nouveau bâtiment de 10.000 m² est à présent réparti sur 6 étages. Plus moderne, il comprend des salles de cours, des bureaux, des labos modulables et un auditoire de 480 places. Un vrai plus pour les étudiants.

"Il permet des travaux pratiques dans des salles très bien équipées, accueillantes et lumineuses. On voit déjà une amélioration de la qualité des travaux des étudiants grâce à ces salles. Il permet aussi une meilleure intégration de la recherche dans l'enseignement par la proximité des laboratoires de recherche", explique Robert Sporken, Doyen de la faculté des sciences.

Le nouvel espace, qui aura coûté 14 millions d'euros, héberge 5 départements, dont les mathématiques, la physique et la chimie. Il pourra accueillir, dès que le contexte le permettra, jusqu'à 1.500 étudiants.