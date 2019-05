Onhaye: un pyromane soupçonné d'avoir provoqué 7 incendies en 4 jours à nouveau interpellé

Le jeune homme de 19 ans suspecté d'être l'auteur de sept incendies volontaires commis à Onhaye, en province de Namur, entre le 16 et le 19 avril, a été interpellé lundi par la police à la suite d'un nouvel incendie qui s'est déclaré dans l'habitation voisine de celle qu'il occupait, a indiqué le parquet de Namur.



Sous bracelet électronique lors de son interpellation, il devrait être présenté mardi matin à un juge d'instruction. Lundi matin, une habitation de la rue Boursoit a Onhaye a été victime d'un incendie pour une cause inconnue. Trois jours plus tôt, c'est un abri de jardin situé dans la même propriété qui a été la proie des flammes.

L'habitation, comme l'abri de jardin, sont par ailleurs situés juste à côté de la maison occupée par un jeune homme de 19 ans suspecté d'être l'auteur de sept incendies volontaires de fermes, haies et voitures commis entre le 16 et le 19 avril à Onhaye. Interpellé et placé sous mandat d'arrêt à la suite de cette vague d'incendies, la chambre du conseil de Dinant avait décidé le 24 avril dernier de le maintenir en détention, à domicile sous bracelet électronique.