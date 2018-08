Opération IMPRESSIONNANTE à Namur aujourd'hui: la passerelle "l'Enjambée" est en cours d'installation

A Namur, une nouvelle passerelle va bientôt voir le jour au dessus de la Meuse. L'enjambée, c'est son nom, permettra de relier le quartier du Grognon à Jambes à pied ou à vélo. Le chantier entre aujourd'hui dans une phase cruciale: le pont a été hissé en une pièce entre les deux rives du fleuve. Sur place Christophe Clément et Gislain Federspiel.

Après un an et demi de travaux, la nouvelle passerelle de Namur est en cours d'installation. Une passerelle piétons et vélos, qui relie Jambres au Grognon, dans le centre-ville. L'installation commence aujourd'hui, et s'étalera sur 3 jours.

La partie la plus impressionnante du chantier est prévue entre 10h et 13h, il s'agit de la rotation de la passerelle, pour l'aligner avec la rue. L'heure exacte reste à définir, en fonction du temps qu'il faudra au préalable pour assembler les pièces et de la météo notamment.

Une partie des quais et de la zone de chantier reste totalement inaccessible mais des points de vus vont être ouverts au public, plus loin sur les quais et plus en retrait, pour permettre aux riverains d'assister à l'opération.





100 mètres de long pour 6 mètres de large



La structure est composée de 5 grands morceaux, qui vont être assemblés sur place avant la rotation : les 3 blocs centraux et les 2 extrémités. Pour un poids de 50 tonnes chacun, 250 tonnes en tout. La passerelle va mesurer 100 m de long pour 6m de large.

Cette opération était initialement prévue pour le mois de juin, elle a finalement été retardée, pour des raisons de délai de transport, selon Nicolas Yernaux, pp du SPW.

L'ouverture de la passerelle est prévue pour fin septembre-début octobre.