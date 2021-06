Orage à Dinant: importants écoulements d'eau et de boue

Les intempéries de ce vendredi après-midi ont provoqué d'importants écoulements d'eau et de boue rue St-Jacques et rue du Pont d'Amour, notamment, à Dinant, indiquent les pompiers. "La circulation rue St-Jacques a dû être interrompue et peut partiellement reprendre", commente peut avant 17h le porte-parole de la zone Dinaphi Patrice Liétard. A "Dinant et Yvoir, les écoulements s'estompent doucement. Après, il faudra procéder au nettoyage", termine-t-il. "Il y a eu de l'eau en trop grande quantité pour les avaloirs avec pour conséquence un peu d'eau dans quelques caves", précise le bourgmestre Axel Tixhon.