Panique à bord: les numéros d'urgence étaient INDISPONIBLES pendant deux heures dans deux provinces belges

Hier après-midi, les Provinces de Namur et du Brabant Flamand ont été privés d'appels de secours. Pendant deux heures, il était impossible de joindre la centrale des numéros 101 et 112, réservés aux traitements urgents. Des personnes en danger auraient donc potentiellement pu être privée de prise en charge. Heureusement, ce ne fut pas le cas.

C'est un souci informatique qui a provoqué ce problème, qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. "Cela n'arrive pas souvent, soyons réaliste, mais c'est une fois de trop", explique Marc Gilbert, Commandant des pompiers de la zone Val de Sambre. "Je me mets à la place de la population, qui doit appeler les services de secours, qui ne sait pas les joindre et qui panique, parce que quand on nous appelle, ce n'est pas pour nous dire bonjour...".

Ce dernier regrette également le manque d'efficacité du système d'urgence mis en place dans ce genre de situations. La population est alors invitée à composer d'autres numéros, mais ceux-ci étant diffusés sur les réseaux sociaux, tous n'ont pas accès à cette information.

Une situation qui n'est pas sans rappeler celle d'avril dernier, où une panne sur le réseau de Proximus avait privé une bonne partie du pays de ses appels de secours.