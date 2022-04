Philippeville : un camion d'engrais agricoles se retrouve sur son flanc

Un camion contenant une solution azotée a versé sur le flanc, jeudi après-midi, sur la N5 à hauteur de Philippeville (province de Namur) dans le sens Bruxelles vers Charleroi-Philippeville-Couvin

Le conducteur d'un camion transportant des engrais agricoles a perdu le contrôle de son véhicule sur la N40 à Philippeville au croisement de la N5.

Le chauffeur n'a pas été blessé et le véhicule était en cours d'évacuation en fin d'après-midi. La nationale a été fermée un temps.

"Une zone d'exclusion de 300 mètres, réduite ensuite à 100 m, a été établie par mesure de précautions", a précisé Pascal Dandoy, directeur des opérations de la zone de police Hermeton Et Heure. La solution était finalement sans danger. Les pompiers de la zone Dinaphi et Val de Sambre se sont rendus sur place avec deux autopompes et une citerne. La protection civile et la cellule d'intervention chimique ont par ailleurs été placées en état de pré-alerte mais n'ont finalement pas dû intervenir. La circulation a pu reprendre normalement peu avant 18h00.