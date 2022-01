Plus de 240 lapins et cobayes saisis à Loyers: deux personnes interpellées pour escroqueries, trafic d'animaux, travail au noir et fraude fiscale

Jeudi dernier, 241 lapins et cobayes ont été saisis dans un élevage illégal à Loyers, en région namuroise. Les animaux, destinés à être vendus, étaient élevés dans des conditions déplorables. Ils ont été placés dans différents refuges.

Le jeudi 13 janvier, 213 lapins et 28 cobayes ont été saisis dans une propriété de Loyers, en région namuroise. Au terme de plusieurs constatations policières, l'enquête diligentée par la section "fraudes" du service Enquêtes et Recherche et du Service Appui canin de la Police Namur Capitale a permis de procéder au contrôle de cette habitation, en collaboration avec l'Unité de Bien-Être Animal du SPW.

Sur place, les bénévoles des refuges font face à des conditions d'élevage déplorables. "Beaucoup trop de cages, faites de bric et de broc, où s'entassaient des dizaines de lapins, explique Sophie Locatelli, vice-présidente d'Animaux en Péril et présidente du refuge Le Rêve d'Aby. Certains étaient tapis dans un coin parce qu'ils avaient peur des autres. Ils n'avaient pas accès ni à la nourriture ni à l'eau. Et alors, une crasse assez incroyable."

Infestés de parasites internes

Pour accueillir une telle quantité d'animaux, de nombreux refuges ont prêté main-forte : Au Bonheur Animal, Help Animals, The Lucky Stars, Silence Animal, Tabula Rasa, La Vallée des Animaux, EquiRêve, Animal sans Toit et Het Konijnenhof. Dès leur arrivée, ils ont été examinés par les vétérinaires. Les lapins et cobayes sont infestés de parasites internes, ont les griffes très longues et souffrent de déshydratation. Un traitement sera mis en place rapidement. Animaux en Péril affirme que la personne en charge du lieu avait fragilisé la santé des animaux "en réalisant différents croisements, pour obtenir des couleurs originales et attrayantes", écrit l'association sur sa page Facebook. "Les soigneurs professionnels découvrent des lapins aux malocclusions dentaires graves, des animaux amaigris et faibles. Ces pathologies sont typiques des élevages de lapins de compagnie."

La police de Namur confirme avoir démantelé un élevage illégal. L'enquête devra déterminer quel était la destination des animaux. "Selon moi, c'est quand même la plupart du temps des ventes via des magasins, des animaleries, confie Sophie Locatelli. Après, il n'est pas exclu que certains particuliers pouvaient aller se servir là-bas. Mais c'est à déplorer bien sûr, via l'état des animaux et les conditions d'élevage."

Deux personnes interpellées

Sur place, de nombreux objets ont aussi été saisis et deux personnes ont été interpellées dans le cadre de diverses escroqueries et suspicion de fraudes telles que trafic d'animaux, travail au noir et fraude fiscale. L'une des personnes interpellées a été incarcérée car elle faisait l'objet de deux ordonnances de capture dans le cadre de condamnations antérieures.

Un dossier a été ouvert au parquet et un procès-verbal pour maltraitance a été dressé. "Si le Parquet décide de prendre la main dans cette affaire, il pourra renvoyer le propriétaire devant le tribunal correctionnel. Celui-ci risque entre 10 et 15 ans de prison et une amende pouvant s’élever à 1 million d’euros. Si le Parquet ne poursuit pas, la main reviendra alors au fonctionnaire sanctionnateur qui pourra infliger une amende pouvant aller jusqu’à 100.000 euros, mais également un retrait de permis de détention d’animaux", peut-on enfin lire sur la page Facebook d'Animaux en Péril.