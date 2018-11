Pour punir une enfant handicapée, il avait dégonflé les pneus de son fauteuil: un homme condamné par le tribunal de Dinant

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné par défaut, mercredi, Daniel Derlet à 30 mois de prison ferme. Il était poursuivi pour des coups et traitements inhumains commis à l'encontre de plusieurs enfants handicapés à Dinant et Namur en 2011.

Éducateur dans un internat d'Anseremme et par la suite dans une école de l'enseignement spécialisé de Namur, Daniel Derlet a infligé à plusieurs reprises des souffrances mentales et/ou physiques à des enfants présentant un handicap dans le but de les punir. "À Anseremme, quatre enfants ont par exemple dû rester à genoux sur le sol, les mains dans le dos, pendant plus de 30 minutes.

Pour punir une jeune fille en chaise roulante, Daniel Derlet a dégonflé les pneus de son fauteuil pendant 24heures et a interdit à quiconque de les regonfler. Un autre enfant a, lui, été empêché de sortir de sa douche, il le coinçait avec une raclette", a commenté l'avocat de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Enfin, un autre garçon a été violemment secoué par le prévenu lors d'un voyage scolaire. Daniel Derlet est actuellement incarcéré pour avoir tué son ex-compagne d'une balle dans la nuque, en juin 2012, à Bois-de-Villers. La cour d'assises de Namur l'avait condamné pour ce crime en octobre 2017 à la prison à perpétuité.