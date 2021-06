Le Rocher des Béguines à Profondeville équipée pour permettre l'escalade: "Une activité qui vient combler un vide"

La commune de Profondeville vient d'inaugurer son 1er site d'escalade. Depuis samedi, les grimpeurs peuvent s'en donner à coeur joie sur le Rocher des Béguines, dans la vallée du Burnot, site Natura 2000.

Une vingtaine de voies sont proposées sur une hauteur de 20 à 25 mètres. La paroi est surtout destiné aux grimpeurs expérimentés.

Profondeville a dans son ADN la couleur nature, la terre de sport et donc voilà une activité qui vient combler un vide qu'on avait sur notre territoire", explique Jean-Sébastien Detry, échevin des sports

La gestion a été confiée à la fédération flamande d'alpinisme et d'escalade qui manifestait son intérêt depuis longtemps. Un riverain mènera des contrôles et relayera les éventuels problèmes. L'accès au Rocher est gratuit et devrait aussi accueillir les jeunes des environs.