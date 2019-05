Quelque 150 trottinettes électriques débarquent en libre-service à Namur

Quelque 150 trottinettes électriques sont disponibles en libre-service depuis jeudi à Namur, ont indiqué les autorités communales. Une nouveauté pour la capitale wallonne, qui accueille ces deux-roues pour la première fois.



Les trottinettes sont proposées par les sociétés Lime et Flash. Leur utilisation est limitée à une zone bien définie, se concentrant sur le centre-ville et ses alentours, ainsi que Salzinnes et Jambes. Le service sera disponible chaque jour de 07h00 à environ 22h00, après quoi les deux-roues seront collectés et rassemblés dans des entrepôts pour être rechargés, mais aussi éviter au maximum toute dégradation et de possibles désagréments sur la voie publique. La Ville de Namur et les prestataires ont également établi une charte d'utilisation afin d'encourager un "usage responsable".



© RTL INFO