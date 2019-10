Retour de la ligne de train 134 entre Mariembourg et Couvin dès ce vendredi: les travaux seront finis

La ligne 134 était en travaux depuis le 1er avril. Les voyageurs, qui prenaient le bus de remplacement, pourront remonter à bord du train dès ce vendredi. Un budget de 5 Millions d’euros pour un train qui pourra circuler plus vite désormais : jusqu’à 90 km/h. ?"Nous avons complètement remis à neuf 5km de voies entre Mariembourg et Couvin", explique Arnaud Reymann, porte-parole d'Infrabel. "Refaire les voies, les signalisations, les câbles électriques qui aliment les signaux, et nous avons aussi travaillé sur douze ouvrages d'art, donc tout sera neuf."