Important incendie en cours dans le zoning industriel de Rochefort: les riverains appelés à "fermer portes et fenêtres"

Un important incendie s'est déclaré ce mercredi peu après midi dans le zoning de Rochefort. Plusieurs corps de pompiers sont sur place, précise la bourgmestre faisant fonction, Corinne Mullens.

Une épaisse colonne de fumée s'élève du zoning industriel de Rochefort où les pompiers interviennent actuellement en nombre pour tenter de maîtriser un incendie. un témoignage parvenu via le bouton orange Alertez-nous précise qu'il s'agit des anciens établissements Gillet SA, ce que la bourgmestre faisant fonction, Corinne Mullens. "C'est un incendie relativement impressionnant qui s'est déclaré chez une personne qui vend ou exploite des machines agricoles. Il ne reste plus rien de l'entreprise", précise la bourgmestre.

La protection civile a été appelée sur place afin de procéder à leur analyse. Les pompiers de Rochefort, Beauraing, Ciney et Marche-en-Famenne sont également sur place. "En attendant, on conseille à la population de garder portes et fenêtres fermées. L'incendie est sous contrôle, selon le commandant des pompiers sur place. Il n'y a pas de blessé à déplorer mais les pertes matérielles sont énormes", termine la bourgmestre.

Un autre incendie s'était déjà produit dans le même zoning l'été dernier au début du mois de juillet chez CETT Monseu. Sept jours avaient été nécessaires pour neutraliser définitivement l'incendie.