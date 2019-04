En nettoyant une route, des ouvriers tombent sur une valise remplie de restes humains à Senzeilles: "J'ai vu un crâne se retourner"

Macabre découverte ce jeudi matin le long de la N978, une nationale rejoignant la N5, à hauteur de Senzeilles (Cerfontaine).

Des ouvriers étaient en train de nettoyer les abords de la route lorsqu'ils sont tombés sur une valise. Ils ont voulu la bouger mais elle était très lourde.

"On ramassait les poubelles et en passant sur la nationale 78, on a vu un dépôt. On s'est arrêté et on a vu la valise. Juste à côté, il y avait un sac avec des boyaux. Je pensais qu'il s'agissait de boyaux d'animaux, puis j'ai pris la valise. Je l'ai entrouverte. J'ai vu qu'il y avait des os dedans. Avec mon collègue, on l'a ouverte entièrement. Et en fouillant un peu plus, j'ai vu un crâne se retourner et là on a vu que c'était des restes humains", nous a expliqué Claude, un ouvrier.

Le laboratoire, la police judiciaire, la police locale et des pompiers sont sur place pour analyser et sécuriser la zone.

Une bande de circulation est fermée, sans doute pour quelques heures.