Situation SURRÉALISTE à Dinant: il n'y aurait plus assez de place pour passer avec un camion SOUS ce pont

La "Croisette", un passage rénové en bord de Meuse devrait être inaugurée dans trois semaines mais un problème est apparu depuis la fin des travaux, au niveau du boulevard Sasserath et du pont Charles de Gaulle. Dans le journal l'Avenir, on peut lire qu'avec le nouveau revêtement, il n'y aurait plus assez de place pour faire passer un bus ou un camion en dessous du pont. Ce serait trop serré...

Le bourgmestre de Dinant, Richard Fourneaux conteste cette hypothèse ce matin sur BEL RTL: "Les hauteurs n'ont pas été modifiées. Et aucun essai n'a encore été fait avec un bus, pour vérifier s'il y avait eu un changement même de quelques centimètres ou millimètres. Depuis quelques jours le chantier se précipite et il a fallu évacuer toute une série de matériel de chantier, y compris des conteneurs, grues et autre matériel assez lourd et tout cela est passé en dessous du pont assez facilement. Cela fait des mois que cela dure avec ce chantier. Systématiquement, on essaie d'aller chercher le petit truc qui ne va pas et cela je ne vous cache pas, que cela commence à faire beaucoup."